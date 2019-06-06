РИАМО – 6 июн. В новой Москве процедуру передачи городу детского сада «Волшебная долина», строительство которого заканчивается в ЖК «Скандинавия», инвестор планирует начать сразу после его сдачи в эксплуатацию в августе 2019 года, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что застройщик уже приступил к монтажу оборудования в двухэтажном отдельно стоящем здании площадью 3,3 тысячи квадратных метров.

«В дошкольном учреждении на 220 мест смонтировано основное вентиляционное и насосное оборудование, произведена окраска внутренних помещений, ведется автоматизация инженерных сетей», – отметила она.

В начале июня специалисты начнут укладывать плитку и монтировать оборудование для пищеблока, приступят к установке мебели, образцы которой уже доставлены в детский сад.

Особое внимание застройщик – ГК «А101» – уделил психологическому комфорту и безопасности детей.

«В интерьерах применяются чередующиеся тактильные поверхности, графика в стиле pixel-art на стенах, а также спокойная цветовая гамма. Потолки и стеновые панели обладают повышенной звукоизоляцией и пожаробезопасностью», – подчеркивается в материале.

Прилегающая территория объекта образования будет благоустраиваться комплексно. На участке площадью 0,5 гектаров разместят одну спортивную и девять детских площадок.

«Передвигаться между ними воспитатели смогут по пешеходным дорожкам, созданным на небольшом возвышении. Это позволит постоянно присматривать за детьми, которые, в свою очередь, получат большое пространство для разнообразных игр. Например, можно будет перемещаться между площадками не только по традиционным дорожкам, но и с помощью сеток для лазания, горок и небольших тоннелей. При этом на каждой площадке будут установлены деревянные домики в скандинавском стиле, соединенные между собой игровыми тоннелями», – уточняется в пресс-релизе.

По словам представителя застройщика, «Волшебная долина», – часть образовательного кластера, в который входят школы, детские сады и образовательные центры, строящиеся группой в ТиНАО.

«Проектные и технические решения, выбор материалов и работа с рельефом территории в каждом случае индивидуальны. Свободный доступ к игровому и обучающему оборудованию, трансформируемость помещений под разные задачи стимулируют у детей интерес к знаниям и повышают успеваемость. А город получает новые центры просвещения, способные подготовить ребят к взрослому миру», – разъясняется в материале.

ЖК «Скандинавия» возводится на территории Новомосковского административного округа в поселке Коммунарка. Рамками проекта предусмотрено строительство 19 домов переменной этажности, нескольких детских садов, двух школ и объектов торгово-бытовой инфраструктуры площадью около 240 тысяч квадратных метров.

«Общая площадь комплекса составит более 1 миллиона квадратных метров»,– заключается в материале.