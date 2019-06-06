РИАМО - 6 июн. В этом году по программе «Развитие городской среды» благоустроят территорию Киевского вокзала в столице, на нем четко разделят парковочные зоны для личного, общественного транспорта и такси, появятся навесы по принципу «сухие ноги», сообщил журналистам заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Артур Шахбазян.

«Это самый интересный проект с точки зрения транспорта в этом году. Изменения там достаточно радикальные, но они позволят на порядок повысить качество транспортного обслуживания в этом районе. На самой площади Киевского вокзала будут четко разделены зоны для личного транспорта. Будет выделена достаточно большая зона для общественного транспорта и будет организована зона стоянки такси», - сказал Шахбазян.

Он добавил, что на Киевской площади появится пешеходная навигация, там станет проще ориентироваться. Также будут поставлены навесы по принципу «сухие ноги», которые обеспечат защиту от осадков. Они соединят выходы из вокзала, торговый центр «Евпропейский» и посадочные площадки на автобусы.

Также в Москве ведется комплексное благоустройство улиц и переулков длиной 18 километров в районе Киевского вокзала, площадь территории – около 47,5 квадратных метров.

Работы проводятся в Киевском сквере, 2-м Брянском переулке, на улице Брянская, на Можайском Валу, в Можайском переулке, на улице Киевская. Также обновления ждут улицы Платовская, Раевского, Студенческая, Дунаевского, Дохтуровский переулок, Резервный проезд, 6-й Можайский переулок. Работы ведутся и в Кутузовском переулке, в 1-м Можайском тупике, на улицах Большая Дорогомиловская, Смоленская, на Смоленской площади, на площади Киевского вокзала.

Полного перекрытия улиц не планируется. Закрыты только отдельные полосы движения. При этом сохраняется возможность для проезда автотранспорта и прохода пешеходов.

Основной идеей благоустройства территории, прилегающей к Киевскому вокзалу, является создание комфортного городского пространства для пешеходов с появлением новых точек притяжения при сохранении транзитной функции.