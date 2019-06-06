РИАМО - 6 июн. Сотрудники уголовного розыска в Клину задержали ранее судимого 35-летнего уроженца Солнечногорска, подозреваемого в совершении грабежа в отношении женщины, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Злоумышленник, находясь возле роддома на улице Спортивная, напал на местную жительницу и сорвал с ее шеи золотой кулон, после чего попытался вырвать из рук сумку, но женщина сумела от него убежать», – говорится в сообщении.

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали подозреваемого возле одного из домов по улице Чайковского. Мужчина пояснил, что похищенное продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.