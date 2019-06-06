РИАМО - 6 июн. В сувенирные магазины столичной подземки поступили брелоки «Тройка» с символикой баскетбольного клуба ЦСКА, всего доступно два варианта дизайна, сообщается в Instagram-аккаунте Московского метрополитена.

«Брелоки «Тройка» — отличное дополнение к атрибутике настоящего болельщика! Новые брелоки, посвященные баскетбольному клубу ЦСКА, выполнены в традиционных для клуба красно-синих цветах», - говорится в сообщении.

В продажу поступили брелоки «Тройка» в двух вариациях, на них изображена символика клуба ЦСКА.

Брелоки можно приобрести в сувенирных магазинах на «Маяковской» и «Трубной», а также на стойках «Живое общение», где есть витрины с сувенирами.