РИАМО – 6 июн. Возле 17 станций метро появились знаки в виде буквы М, знаки подсказывают, что подземный переход ведет именно на станцию, а не на другую сторону улицы, так пассажирам легче ориентироваться в городе и искать вход в метро, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С начала года фирменные знаки метрополитена в виде буквы М появились у 17 станций московской подземки. Их установили возле спусков в подуличные переходы, ведущие к станциям», – говорится в сообщении.

Всего с января появилось 50 знаков в виде буквы М красного цвета. Их ставят на высокой опоре, чтобы пассажиры издалека могли видеть, где вход в метро.

«Для удобства пассажиров мы продолжаем устанавливать букву М у спусков в переходы. Так горожанам легче ориентироваться – знак подсказывает, что подземный переход ведет именно к станции метро, а не на другую сторону улицы. Буква М светится в темное время суток, чтобы даже ночью люди могли определять верный маршрут», – рассказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Знаки в виде буквы М установили у переходов, ведущих к станциям: «Авиамоторная»; «Аннино»; «Аэропорт»; «Домодедовская»; «Нагатинская»; «Комсомольская»; «Парк Победы»; «Площадь Ильича»; «Римская»; «Преображенская площадь»; «Пушкинская»; «Сухаревская»; «Славянский бульвар»; «Таганская»; «Чертановская»; «Шоссе Энтузиастов»; «Сретенский бульвар».

У входов в вестибюли тоже обновляют фирменные знаки в виде буквы М.

«Их «ножки» подсвечиваются цветом той линии, на которой располагается станция. Например, такие знаки установлены у входов в вестибюли всех станций, открытых после 2015 года, в том числе «Косина», «Улицы Дмитриевского», «Лухмановской» и «Некрасовки» Некрасовской линии. Они также есть возле открытых после реконструкции «Бауманской», «Спортивной» и «Ботанического сада», – поясняется на сайте.

На станциях метро уже установлено свыше 220 новых знаков в виде буквы М. В этом и следующем году они будут появляться и на других станциях.