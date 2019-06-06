РИАМО - 6 июн. В четверг днем температура воздуха в Москве может подняться до плюс 30 градусов, таким образом, этот день станет самым теплым с начала 2019 года, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Сегодня первый раз, когда температура достигнет 30-градусной отметки. Такая температура может быть зафиксирована где-то с 15:00 до 16:00», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что 30-градусная жара сохранится в Москве до конца недели.

Ранее синоптики сообщали, что в четверг температура может побить рекорд 1988 года, когда максимальная температура воздуха составила плюс 32,5 градуса.