РИАМО - 6 июн. В Подмосковье и Москве на 7 июня объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за высокой вероятности пожаров и очень высокой температуры, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы из-за высокой пожароопасности его объявили на 33 часа, из-за высокой температуры – на 8 часов с 10:00 7 июня.

Такой же уровень опасности погоды из-за высокого риска пожаров объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Костромской, Ивановской, Смоленской и Курской областей, где оповещения о погоде не требуется, и Воронежской области, где объявлен следующий, «оранжевый», уровень опасности.

В Подмосковье и Москве 7 июня будет малооблачно, без осадков. Температура ночью составит 12-14, днем — 30-32 градуса.