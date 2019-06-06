РИАМО - 6 июн. В Большом Черкасском и Звонарском переулках изменится схема движения автотранспорта, это позволит улучшить районную связоность дорог и позволит разгрузить некоторые центральные улицы, сообщил журналистам заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Артур Шахбазян.

«На двух участках у нас предполагается изменение направления движения. Это два небольших переулка в центральной части города. Первый - это Большой Черкасский переулок, там движение будет развернуто в противоположную сторону. Если сейчас движение по нему направлено в сторону Ильинки, то после благоустройства оно будет развернуто в противоположную сторону. Это позволит немного разгрузить Ильинку. Движение там станет понятнее, комфортнее и безопаснее», - сказал Шахбазян.

Он уточнил, что вторым переулком, где изменится направление движения, станет Звонарский, который находится между улицами Неглинная и Рождественка. Сейчас эти улицы соединяют три переулка - Нижний Кисельный, Сандуновский и Звонарский.

По его словам, движение на всех трех переулках направлено в одну сторону, при этом водители, которые хотят попасть с Неглинной улицы на Рождественку, должны доезжать до Бульварного кольца, дополнительно его нагружая. Изменение направления движения в Звонарском переулке позволит водителям быстрее попасть на нужную улицу и разгрузит Бульварное кольцо.