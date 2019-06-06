РИАМО – 6 июн. За пять лет малый бизнес получил триллион рублей от заказчиков Москвы, наблюдается тенденция роста доли субъектов малого предпринимательства в городском заказе, в настоящее время сообщается на официальном сайте мэра столицы.

За последние семь лет доля закупок у субъектов малого предпринимательства увеличилась в 12 раз.

«Заказчики Москвы за пять лет приобрели товары и услуги у малого бизнеса на сумму один триллион рублей», – заявил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на Петербургском международном экономическом форуме.

Он уточнил, что Москва создает открытые, прозрачные и равные условия для бизнеса при работе на рынке закупок.

«Особое внимание уделяется участию в закупках субъектов малого предпринимательства (СМП). Об этом говорят цифры: за пять лет заказчики города Москвы заключили с субъектами малого предпринимательства контракты на триллион рублей. Сегодня наблюдается тенденция роста доли субъектов малого предпринимательства в городском заказе столицы. Для сравнения: за семь лет доля закупок у субъектов малого предпринимательства увеличилась в 12 раз. На долю СМП пришлось до 40% всего объема закупок по 44-ФЗ по итогам прошлого года», – подчеркнул Ефимов.

Рынок закупок Москвы становится более интересным и для поставщиков из регионов.

«Так, 25% от общего объема закупок Москвы у СМП в минувшем году приходилось именно на региональных поставщиков. Главным драйвером этого процесса стал интернет-ресурс «Портал поставщиков», созданный в качестве инструмента автоматизации малых закупок. Система востребована – в день на интернет-ресурсе регистрируются от 100 до 200 пользователей. Такой активный интерес позволяет прогнозировать увеличение доли региональных поставщиков в закупках Москвы до 30% в нынешнем году», – подчеркнул руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Сейчас на портале поставщиков размещают предложения о товарах, работах и услугах более 150 тысяч коммерческих организаций со всей страны. Возможности ресурса для проведения малых закупок в электронной форме используют заказчики из 33 регионов.

«В первый день работы Петербургского международного экономического форума были подписаны соглашения об использовании ресурса «Портал поставщиков» в качестве инструмента для проведения закупок малого объема в электронной форме заказчиками Нижегородской, Пензенской областей и Республики Крым», – заключается в сообщении.