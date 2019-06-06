РИАМО – 6 июн. Продюсер Бари Алибасов все еще находится в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.

«Бари Каримович по-прежнему в тяжелом состоянии, без изменений», – сказал участник группы «На-На» Владимир Политов.

Кроме того, музыкант опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию, что продюсера готовят к операции.

Четвертого июня помощник продюсера Сергей Моцарь рассказал, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду, из-за чего ему понадобилась помощь врачей.

«У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей, он находится в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского», – добавляется в сообщении.

Бари Алибасов – советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Он создал группы «Интеграл» и «На-на». В четверг продюсеру исполнилось 72 года.