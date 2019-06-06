РИАМО – 6 июн. Продюсер Бари Алибасов все еще находится в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Кроме того, музыкант опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию, что продюсера готовят к операции.
Четвертого июня помощник продюсера Сергей Моцарь рассказал, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду, из-за чего ему понадобилась помощь врачей.
«У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей, он находится в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского», – добавляется в сообщении.
Бари Алибасов – советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Он создал группы «Интеграл» и «На-на». В четверг продюсеру исполнилось 72 года.
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