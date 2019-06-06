РИАМО - 6 июн. Успешные управленческие практики Подмосковья и других регионов, а также федеральных ведомств, бизнеса и НКО соберут на интерактивной платформе, в АСИ уже обработали около 80 успешных практик, сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

«За несколько лет проведения рейтинга у нас накопилась база решений регионов, которые были максимально успешными и которые стоило бы тиражировать. Нам нужен очень удобный интерфейс, где будут работать все регионы. Это будет интерактивная платформа, где будут представлены рейтинг и практики Татарстана, Московской области, министерства финансов, бизнеса, НКО. Мы конструируем такую платформу», - сказала Чупшева в ходе сессии «Партнерство и обмен опытом: новые источники энергии развития» на ПМЭФ-2019.

Она отметила, что в АСИ уже обработали около 80 успешных практик. Также свои предложения на портал смогут присылать граждане и крупные зарубежные организации.

«Мы готовы обсуждать форматы, мотивацию, условия, на которых институт развития, субъекты-носители практик готовы делиться своими решениями. У нас много общих задач - вопросы экологии, демографии, снижения уровня бедности - такие глобальные задачи возможно решать только вместе», - заключила Чупшева.

Петербургский международный экономический форум открылся в четверг на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития. Программа ПМЭФ в 2019 году состоит из четырех тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек — прежде всего».

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За это время форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.