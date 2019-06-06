РИАМО – 6 июн. В столице в нынешнем году в рамках программы «Развитие городской среды» году благоустроят 54 улицы, на них появятся новые пешеходные переходы, велопарковки и стелы пешеходной навигации, сообщил журналистам в четверг заместитель руководителя Центра организации дорожного движения правительства Москвы Артур Шахбазян.

«В 2019 году в рамках реализации госпрограммы «Развитие городской среды» проводится работы по комплексному благоустройству 54 улиц. В этом году программа затрагивает в том числе окраинные районы города, жилые кварталы. И выходит за периметр центра столицы. Все 54 улицы поделены на 13 кластеров по расположению, примерно половина из них – это ЦАО и еще шесть кластеров находится в районах Капотня, Восточный округ, Дорогомилово, несколько улиц в районах Тимирязевский, Ховрино и Центральный проспект в Зеленограде», – сказал Шахбазян.

Он добавил, что основные изменения касаются повышения качества пешеходной среды и общественных пространств. Например, в рамках программы на 33 улицах в Центральном, Юго-Восточном, Западном, Северном округах и в Зеленограде оборудуют 103 новых наземных пешеходных перехода.

На 27 улицах по всей Москве появятся велопарковки в общей сложности почти на 500 мест. Больше всего велопарковок появится на обустраиваемых улицах – Остоженка, Ильинка, Чаплыгина, в Благовещенском и Большом Козихинском переулках.

На 36 столичных улицах появится почти 140 стел навигации для удобства пешеходов. На них разместят карты ближайшего района и отметят наиболее интересные объекты. Стелы появятся на улицах в Центральном, Юго-Восточном, Западном, Северном округах и в Зеленограде.

Помимо этого, в этом году в столице также планируют благоустроить набережные реки Сходни, Овчинниковскую, Озерковскую, Марка Шагала, а также набережную в районе Капотня. Там расширят тротуары, посадят деревья, установят лавочки.