РИАМО - 6 июн. За семь лет в столице построили более 150 километров линий метрополитена, таким образом, общая длина линий метро увеличилась в 1,5 раза, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В этом году у нас еще одно хорошее событие – мы перешли экватор в 50%. Что это значит? Вводом последней ветки метро, которое было на днях, <…> мы перешагнули планку в 50% увеличения длины метро», – сказал Хуснуллин в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он уточнил, что в начале реализации масштабных планов по строительству метро в городе было 282 километра линий, на сегодняшний день. То есть за семь лет, построен 151 километр метро.

«То есть метро уже в 1,5 раза выросло. <…> А вообще, когда все планы реализуем, у нас метро по протяженности удвоится», – добавил Хуснуллин.

По его словам, качество при строительстве линий метро стоит на первом месте – в столице выстроена очень жесткая система проверки качества работ.