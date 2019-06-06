РИАМО - 6 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассчитывает, что форумы уровня ПМЭФ помогут бороться с барьерами и внедрять цифровую экономику в политику.

В Северной столице в четверг открылся Петербургский международный экономический форум, он продлится по 8 июня.

«Центр содействия строительству делает строительство новых фабрик, заводов, предприятий абсолютно безболезненным. Вся головная боль взята в проектный офис. Цифровизация - вот наш парус. Очень надеюсь, что каждый следующий форум будет убирать эти препоны и барьеры, которые мешают быстрому и удобному решению проблем людей», - сказал Воробьев в ходе сессии «Партнерство и обмен опытом: новые источники энергии развития» на ПМЭФ - 2019.

Он отметил, что зачастую людям приходится собирать ненужные документы и предоставлять их в бумажном виде, хотя все это можно было бы сделать не выходя из дома.

«В МФЦ мы все принимаем в цифре. Но до сих пор Росреестр не окажет услугу, если ты не пришлешь все документы в бумаге, эти недоразумения должны быть устранены», - заключил Воробьев.

Ключевой темой Петербургского международного экономического форума является формирование повестки устойчивого развития. Программа ПМЭФ в 2019 году состоит из четырех тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек — прежде всего».