РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 июн. Беременная женщина, которую избили пьяные соседи в одном из домов на улице 43 Армии в подмосковном Подольске, останется до родов в больнице.

В Подольске в одном из домов на улице 43 Армии 31 мая беременную женщину сильно избили пьяные соседи за сделанное замечание о шуме под окнами поздно ночью. Пострадавшая была на 38 недели беременности и получила сильнейшие гематомы.

«В настоящее время мое состояние улучшилось. Мне стало легче дышать. Я буду находиться до родов в больнице. Сначала буду в Подольске, а после – в Видном (в роддоме – ред.). Со мной связывались из прокуратуры. Они взялись за данное дело. Однако с камер видеонаблюдения на подъезде дивным образом пропала запись самого инцидента», – сообщила «РИАМО в Подольске» пострадавшая.

Женщина после инцидента сняла побои и написала заявление в полицию.