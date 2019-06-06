РИАМО - 6 июн. Налаженные в прошлом году темпы строительства метрополитена в Москве будут сохранены в городе в течение ближайшего времени, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Тот темп, который мы взяли по метро, мы будем поддерживать три-четыре года. Если в прошлом годе мы вели 17 станций, 33 километра и три депо, то в этом году мы вводим 33 километра <…>, станций – 14 и одно депо», – сказал Хуснуллин в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он уточнил, что в 2020 году в столице планируют ввести девять станций и порядка 18 километров линий. В 2021 – 12 станций, а в 2022 году – порядка 18 станций и 35 километров метро.

«Мы те заделы, которые сделали за предыдущие годы – прокопали тоннели, запустили два тоннелепроходческих щита, 50 тысяч человек мобилизовали в круглосуточную работу – теперь это все дает результат», – добавил заммэра.

В планах властей столицы сделать Москву одним из мировых городов-лидеров по обеспечению метро, заключил чиновник.