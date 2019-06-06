РИАМО - 6 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал цифровую экономику «движением времени» и отметил, что для развития в данном направлении важно своевременно менять законодательную базу.

В Северной столице с 6 по 8 июня проходит Петербургский международный экономический форум.

«Наш парус - это цифровая экономика. В большом регионе без цифры, упрощения всех процедур в экономике и политике мы будем аутсайдерами. Тогда с первого дня мы начали внедрять все, что касается цифровых услуг. По данным Минэкономразвития, в 2018 году мы заняли первое место по цифровизации. Наша задача - дальше убирать барьеры. Цифровая экономика меняет многие сферы, многие чиновники в разных ведомствах не совсем готовы к тому, что расстаются со своими властными полномочиями», — сказал Воробьев в ходе сессии «Партнерство и обмен опытом: новые источники энергии развития» на ПМЭФ – 2019.

По его мнению, задача властей - объяснить, что цифровая экономика - это движение времени.

«От цифровой экономики отказаться невозможно. Если ты противишься этому, ты просто глупец», - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что очень важно своевременно менять законодательную базу.

«Наша задача - и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном уровнях убрать нормативы, приказы, изменить законы, которые были созданы много десятилетий назад. Мир меняется, и мы должны очень быстро реагировать на изменения», - заключил Воробьев.

Делегация Московской области принимает активное участие в работе Петербургского международного экономического форума. На полях форума Подмосковье планирует подписать более 30 соглашений. На ПМЭФ подмосковная делегация также презентует инвестпотенциал региона.