РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 6 июн. На Митинском кладбище в подмосковном Красногорске прощаются с убитым экс-спецназовцем Никитой Белянкиным, который погиб при попытке разнять пьяную драку в микрорайоне Путилково в ночь на 2 июня, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Местная часовня, в которой в эти минуты проходит панихида по погибшему, не смогла вместить всех желающих. Проститься с Белянкиным пришли родные, друзья, сослуживцы, соседи и те, кого тронула трагедия, случившаяся в Путилкове.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково городского округа Красногорск около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой был убит Белянкин, попытавшийся разнять участников драки.

Он служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ, участвовал в боевых действиях в Сирии.