РИАМО - 6 июн. Около 100 человек станцевали по песню «Мудрые деревья» на площади перед Ледовым дворцом спорта «Подмосковье» в Воскресенске, флешмоб был приурочен ко Дня эколога, говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенского района.

Танцевальный флешмоб, приуроченный к празднованию Дня эколога, организаторами которого выступили министерство экологии и природопользования Подмосковья, активисты разных муниципальных образований, получился зрелищным и массовым. В нем участвовали 19 муниципалитетов. Не стал исключением и городской округ Воскресенск.

«В центре города на площади перед Ледовым дворцом спорта «Подмосковье» собрались около 100 человек - воспитанники хореографических студий музыкальной школы №3, детских школ искусств «Лира» и «Элегия», Дворца культуры «Юбилейный», активисты экологического движения «Местные», студенты Воскресенского колледжа и учащиеся школы №7», - говорится в сообщении.

Они танцевали под песню «Мудрые деревья» Монатика. Центральной фигурой мероприятия стал «медведь» (актер популярного театра ростовых кукол «Софит»).

В организации мероприятия активное участие приняли: комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации района, центр тестирования ГТО МУ «СК «Химик», управление культуры администрации района, театр ростовых кукол «Софит» и Воскресенское кабельное телевидение.