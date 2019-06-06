РИАМО – 6 июн. Всероссийский центр изучения общественного мнения не занимается подтасовкой результатов своих исследований, поскольку это «невыгодно», сообщил директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Федоров прокомментировал претензии, которые в последнее время высказывались в адрес Всероссийского центра изучения общественного мнения. В первую очередь людей удивило, что замеры доверия к власти, которые делают сотрудники ВЦИОМ, скачут то в одну, то в другую сторону.

«Если вы задаете один вопрос, то получаете один ответ. Если вы задаете другой вопрос (хотя вроде бы на сходную тему или даже похожий вопрос), то чаще всего вы получаете другой ответ. Более того, если вы задали два разных вопроса и получили одинаковые ответы, то это как минимум странно, если не больше. Поэтому и результаты ответа на вопрос «Назовите четыре-пять российских политиков, кому бы вы доверили решение вопросов государственной важности» и результаты на вопрос «Вы доверяете Владимиру Путину или нет?» - все они надежные, объективные, честные и актуальные», - сказал Федоров в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он также назвал «сильный» аргумент, почему ВЦИОМ не врет. По словам Федорова, врать попросту невыгодно.

«Дело в том, что монополии-то нет у нас на исследовательскую деятельность. Это когда-то, 30 лет назад, в 1987 году, когда Михаил Сергеевич Горбачев разрешил создать первую в СССР профессиональную службу исследования общественного мнения (ВЦИОМ), тогда у нас была монополия. Но монополия продержалась буквально несколько лет, и примерно с 1991 года тех, кто занимается изучением общественного мнения, в России очень много», - отметил Федоров.

При этом он отверг мнение, что в России существуют запреты на исследования для иностранных компаний.

«Вот среди двадцатки крупнейших исследовательских компаний в России большинство – филиалы глобальных компаний. Поэтому если не верите нам, это нормально, мы живем в мире постправды, как известно, когда принцип: доверяй, но проверяй - это такое важное правило, все должны ему следовать. Не верите нам – идите, смотрите аналогичные исследования, аналогичные вопросы у других», - заключил Федоров.