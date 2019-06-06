РИАМО – 6 июн. В доме правительства Московской области в четверг подписали соглашение о сотрудничестве между Главгосстройнадзором Подмосковья и ФГКУ «Росвоенипотека», в рамках соглашения будут создавать условия для удовлетворения потребностей и снижения рисков военнослужащих – участников накопительно-ипотечной системы - при приобретении ими жилья на этапе строительства.

На мероприятии присутствовали начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян, а также руководитель федерального государственного казенного учреждения «Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих» Константин Ярославцев. Гарибян заверил, что строительные компании, которые проверяет региональный Главгостройнадзор, строго следуют своим обязательствам.

«Если вы о тех строительных компаниях, которые будут сегодня отражены во взаимодействии с «Росвоенипотекой», то безусловно гарантии есть, поскольку мы должны сопровождать их вплоть до полного завершения строительства, до полной реализации кампании», – сказал Гарибян.

С 1 июня в Подмосковье действует переход на эскроу-счета для строительства нового жилья.

«Открытие эскроу-счета гарантирует 100-процентную защиту денежных средств тех участников долевого строительства, которые инвестируют в первичное жилье. То есть если деньги размещены в эскроу-счете, то безусловно «под семью замками», <…> при негативном развитии деньги будут возвращены дольщикам, поэтому гарантии есть. Что касается гарантии осуществления строительства до конца, то есть возведения инфраструктуры, то в принципе здесь тоже безусловно есть определенные гарантии, потому что все такие объекты будут финансироваться, получая проектное сопровождение именно банками, то есть каждое строительство будет банками сопровождаться. Поэтому я думаю, что здесь проблем не будет», – подчеркнул Гарибян.

Комментируя вопрос о повышении цен, Гарибян спрогнозировал минимальное увеличение стоимости жилья.

«Я думаю и прогнозирую для себя, что, по объективному мнению, в принципе не будет слишком большого подорожания. С другой стороны, я считаю, что немножко подорожает, но зато есть гарантии безопасности», – дополнил он.

Ярославцев подчеркнул, что сегодняшнее подписание соглашения стало юбилейным.

«Это 10 по счету соглашение. <…> Жилищная программа для военнослужащих предполагает накопление услуг, которое они могли, не дожидаясь окончания срока службы, получить взаймы от государства из бюджета и далее воспользоваться инструментами ипотечного кредитования. В системе в настоящее время 500 тысяч военнослужащих со всей страны, <…> более 40 тысяч подписанных договоров о долевом участии», – рассказал он.

Ярославцев уточнил, что Московскую область военнослужащие выбирают чаще всего.

«Это требует дополнительной информации для разъяснения всех подробностей по вопросам приобретения жилья. <…> Подписание соглашения позволит минимизировать риски в строительстве жилья», – пояснил он.

Заключение соглашения предусматривает предоставление надзорным органом исполнительной власти в области долевого строительства - Главгосстройнадзором региона - в ФГКУ «Росвоенипотека» информации о застройщиках, осуществляющих строительство жилой недвижимости на территории Московской области, а также о результатах проверок данных застройщиков и других сведений, касающихся рынка долевого строительства Московской области.

Данное взаимодействие нацелено на создание условий для удовлетворения потребностей и снижения рисков военнослужащих – участников накопительно-ипотечной системы при приобретении ими жилья на этапе строительства.