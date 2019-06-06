РИАМО - 6 июн. Глава Балашихи Сергей Юров наградил городских бизнесменов благодарственными письмами за добросовестный труд и высокий профессионализм в работе во время бизнес-завтрака, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Встреча с предпринимателями прошла в одном из кафе города. В ней приняли участие около 50 человек. Представители бизнес-сообщества представили главе Балашихи свои проекты. Юров ответил на вопросы участников, рассказал о достижениях в развитии городского округа, о строительстве новых социальных объектов, развитии дорожной инфраструктуры.

«В рамках третьего Фестиваля бизнеса прошла традиционная встреча с предпринимателями. Это подведение итогов. Много вопросов от предпринимателей о законодательстве, регламенте предоставления различных муниципальных услуг. Отдельно коснулись темы развития индустриальных парков. Это интересно особенно тем, кто планирует расширять производство, строить свои помещения», - сказал Юров.

Он отметил, что на встрече был показан проект по развитию индустриального парка в Пуршеве. Туда будет организован визит предпринимателей городского округа.

Глава Балашихи наградил предпринимателей за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в работе, а также в связи с Днем российского предпринимательства благодарственными письмами.

Также награды вручил президент Балашихинской торгово-промышленной палаты Анатолий Шестаков. Он передал генеральному директору 345-го механического завода Рустаму Гатауллину сертификат о присвоении звания «Почетный член Торгово-промышленной палаты Российской Федерации».

«За время проведения фестиваля в нем приняли участие около 400 человек. Они посещали семинары по повышению эффективности бизнеса. Была проведена ярмарка вакансий, фотовыставка о предприятиях, работала школа начинающего предпринимателя, где прошли обучение около 100 человек. Проводились и спортивные мероприятия для предпринимателей», - сказал Шестаков.

В рамках фестиваля между торгово-промышленной палатой Балашихи и четырьмя учебными заведениями было подписано соглашение о подготовке кадров для городских предприятий.