РИАМО - 6 июн. В ходе ПМЭФ-2019 губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ООО «ЭкоНива - АПК Холдинг» Штефан Дюрр подписали соглашение о строительстве в подмосковном Ступине завода по производству мягких сыров, творога и цельномолочной продукции, инвестиции в проект ожидаются в объеме 36 миллиардов рублей, передает в четверг корреспондент РИАМО.

На предприятии планируется перерабатывать до 2 тысяч тонн молока в сутки. Это в 2,5 раза больше мощностей переработки крупнейших подмосковных молокозаводов. На предприятии будут изготавливать пастеризованное молоко, кефир, творог, йогурты, сметану, сливки, мягкие сыры, сыворотку. Предполагаемый объем инвестиций составит 36 миллиардов рублей. На заводе создадут 700 рабочих мест. Срок реализации проекта – с третьего квартала 2019 года по четвертый квартал 2021 года.

Для обеспечения завода молоком ООО «ЭкоНива - АПК Холдинг» реализует проекты строительства животноводческих комплексов в городском округе Ступино. Соглашение о реализации данных проектов было подписано на ПМЭФ в прошлом году.

В текущем году инвестор планирует завершить строительство животноводческого комплекса «Бортниково» на 3550 коров, а также площадок для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 5,1 тысячи голов. В 2020-2021 годах в планах компании строительство животноводческого комплекса «Большое Алексеевское» на 3550 коров и площадок для выращивания молодняка на 5,1 тысячи голов.

Инвестору окажут меры поддержки в виде возмещения части прямых понесенных затрат, льготного кредитования, а также субсидий на покупку племенного молодняка.

Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице с 6 по 8 июня. Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития. Активное участие в работе ПМЭФ-2019 принимает делегация Московской области. Всего регион планирует подписать на форуме более 30 соглашений, реализация которых предполагает создание около 18 тысяч новых рабочих мест. Всего с 2014 года правительством Московской области на ПМЭФ подписаны 59 соглашений, 39 из них – инвестиционные.