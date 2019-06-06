РИАМО - 6 июн. Уникальный портал, посвященный инвестиционному потенциалу Московской области, invest.mosreg.ru для удобства бизнеса запустили в ходе ПМЭФ-2019, сообщил министр инвестиций и инноваций региона Михаил Ан.

В четверг в ходе форума портал был представлен губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

«Мы в этом году выходим на новый уровень работы с инвесторами. Мы выложили в открытый доступ всю необходимую информацию. Портал работает 24 часа в сутки», - сказал Ан, демонстрируя портал.

Он отметил, что платформа включает калькулятор мер господдержки, возможности подбора инфраструктурной площадки для развития бизнеса (индустриального парка, технопарка, особой экономической зоны, промплощадок, наукоградов), кадастровые данные, истории успеха бизнес-проектов в Московской области.

В Северной столице в четверг открылся Петербургский международный экономический форум, он продлится по 8 июня.

По словам зампреда правительства Московской области Вадима Хромова, власти региона представят на форуме масштабные проекты, которые позволят создать около 18 тысяч рабочих мест в разных частях Подмосковья – в Кашире, Ступине, Наро-Фоминске, Одинцове, Домодедове, что станет большим подспорьем для экономики региона. Подмосковье планирует заключить на ПМЭФ-2019 более 30 соглашений. Общий объем инвестиций, которые планируется привлечь на форуме, составляет около 170 миллиардов рублей.