РИАМО - 6 июн. Председатель совета директоров АО «Славтранс-Сервис» Андрей Голландцев и генеральный директор ООО «Раша-Чайна Агрикалча ИндастриДевелопмент Фанд» Максим Волков в ходе ПМЭФ - 2019 в присутствии губернатора Московской области Андрея Воробьева подписали меморандум о создании в Подмосковье одного их крупнейших железнодорожных терминалов Центральной России, передает корреспондент РИАМО.

Экспортно-ориентированный «Агрохаб Евразия» в Наро-Фоминском округе будет включать транспортно-логистический комплекс, оптово-распределительный центр и индустриальный парк. Ключевым направлением его работы станет формирование грузов в Китайскую Народную Республику. Планируемый объем экспорта через терминал составит 1,2 миллиона тонн продовольственной продукции в год.

Комплекс будет включать административные здания, мультитемпературные склады, объединенные с крупнейшим железнодорожным терминалом в Московской области, который обслуживает основных операторов рефрижераторных контейнерных перевозок, склад временного хранения, Селятинский таможенный пост Московской областной таможни, контейнерную площадку 4000 TEU, посты Россельхознадзора.

Объем инвестиций в проект составит 7,7 миллиарда рублей, будет создано около 1 тысячи рабочих мест. Преимуществом отправления грузов через железнодорожный терминал является то, что доставка грузов по суше осуществляется в течении 8-9 дней - против 40 по морю.

В Северной столице проходит Петербургский международный форум. Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития.

Делегация Московской области принимает активное участие в работе форума. В рамках мероприятия Подмосковье планирует подписать более 30 соглашений. На ПМЭФ подмосковная делегация также презентует инвестпотенциал региона.