РИАМО - 6 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, учредитель ООО «ТК «Совхоз Электростальский» Евгений Ростов и глава представительства фирмы «МарубениКорпорейшн» в Москве Наотака Минэдзаки подписали в ходе ПМЭФ - 2019 соглашение о строительстве тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию клубники общей площадью 35 гектаров в Электростали, передает корреспондент РИАМО.

Инвестиции в производство составят 7,14 миллиарда рублей, планируется создать 1190 рабочих мест. Сроки реализации проекта - 2019-2022 годы.

«С мая месяца начинается масштабная продажа клубники, так называемой грунтовой, но ее вкус зачастую оставляет желать лучшего. А с ноября по март мы видим на прилавках дорогую клубнику, а ведь хочется, чтобы люди с различным достатком могли купить на стол эту вкусную ягоду, пускай даже и привезенную из различных стран за тысячи километров. Остается только догадываться, как ее выращивали и транспортировали», - сказал Ростов.

Он выразил уверенность, что строительство тепличного комплекса во многом решит проблему необоснованно дорогой и, на его взгляд, безвкусной клубники и обеспечит Подмосковье качественной продукцией вне зависимости от времени года.

Как отметил Минэдзаки, в проекте планируется использовать японскую технологию выращивания специальных сортов клубники.

«Роль нашей компании в данном проекте: детальное проектирование, поставка оборудования, обучение выращиванию по японским технологиям и инвестирование. Касательно инвестиций японская сторона рассмотрит возможность небольших инвестиций совместно с «Совхозом Электростальским» на стадии разработки проектной документации и получения разрешения на строительство», - заключил Минэдзаки.

В Северной столице в четверг открылся Петербургский международный экономический форум, он продлится по 8 июня.

Активное участие в работе ПМЭФ-2019 принимает делегация Московской области. Всего регион планирует подписать на форуме более 30 соглашений, реализация которых предполагает создание около 18 тысяч новых рабочих мест. Всего с 2014 года правительством Московской области на ПМЭФ подписаны 59 соглашений, 39 из них – инвестиционные.