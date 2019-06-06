РИАМО - 6 июн. В ходе ПМЭФ-2019 губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент компании «Мульти Нутришн Лимитед» Афшарнеджад Афшини и генеральный директор АО «ВЭБ Инфраструктура» Юрий Корсун подписали соглашение о строительстве в Подмосковье завода по производству заменителей грудного молока, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Начало реализации проекта планируется в четвертом квартале 2019 года, окончание – в четвертом квартале 2021 года. На заводе предполагается создать 200 рабочих мест со средней зарплатой 50 тысяч рублей. Мощность производства составит 15 тысяч тонн готовой продукции в год, смеси будут производиться на основе коровьего молока, собираемого с местных ферм и агропредприятий.

«По предварительной оценке, инвестиции в проект оцениваются в 8,7 миллиарда рублей. ИнфраВЭБ окажет инициатору консультационные услуги по подготовке и сопровождению реализации проекта, содействие в организации финансирования проекта, а также рассмотрит вопрос о предоставлении финансирования для разработки проектно-сметной документации», - сказал Корсун.

Проект реализуется в соответствии с майским указом президента РФ Владимира Путина и направлен на снижение зависимости страны от импорта в жизненно важном сегменте. Также проект ставит своей целью удовлетворение внутренних потребностей в детском питании с использованием локальной сырьевой базы. Предусмотрен также экспорт производимой продукции в страны СНГ.

Инвестору планируют оказать такие меры господдержки, как возмещение части прямых понесенных затрат, льготное кредитование, а также налоговые льготы.

В этом году Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. По словам зампреда правительства Московской области Вадима Хромова, власти региона представят на форуме масштабные проекты, которые позволят создать около 18 тысяч рабочих мест в разных частях Подмосковья – в Кашире, Ступине, Наро-Фоминске, Одинцове, Домодедове, что станет большим подспорьем для экономики региона. Подмосковье планирует заключить на ПМЭФ-2019 более 30 соглашений. Общий объем инвестиций, которые планируется привлечь на форуме, составляет около 170 миллиардов рублей.