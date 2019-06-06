РИАМО – 6 июн. Федеральные власти смотрят на будущее программы Sukhoi Superjet 100 с оптимизмом, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Прежде всего, подчеркну — делать сейчас какие-либо оценки, выводы, предположения по случившемуся с бортом Москва – Мурманск некорректно и преждевременно. Работает специальная комиссия по расследованию. Что касается проекта в целом, то SSJ-100 — первый в истории современной России гражданский самолет, получивший не только российский, но и европейский сертификат», - сказал Мантуров в интервью газете «Известия», опубликованном в четверг.

По словам министра, SSJ-100 с успехом прошел 200 испытательных программ, больше 1 тысячи испытательных полетов продолжительностью 2,5 тысячи летных часов.

«Все системы и агрегаты самолета SSJ-100, включая фюзеляж, крыло, двигатели, шасси, были испытаны на соответствие жестким требованиям по прочности, надежности и безопасности», - подчеркнул Мантуров.

По его словам, на сегодняшний день общий коммерческий налет самолетов SSJ-100 составил более 570 тысяч часов, перевезено порядка 40 миллионов пассажиров. Сейчас в эксплуатации находится свыше 130 самолетов.

«Предприятие продолжает работать, постоянно совершенствовать продукт и развивать его. Рыночный спрос в этой нише также остается стабильным, поэтому мы смотрим на будущее программы SSJ-100 с оптимизмом», - заключил Мантуров.

Вечером 5 мая при аварийной посадке в аэропорту «Шереметьево» загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU1492 Москва – Мурманск. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, спаслись 37 человек. По факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело. Среди возможных причин катастрофы специалисты называют техническую неисправность, низкую квалификацию экипажа и плохие погодные условия.

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка отметил, что катастрофа самолета SSJ-100 в «Шереметьеве» обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли.

Совладелец группы S7 Владислав Филев в свою очередь публично поднял вопрос о безопасности самолетов SSJ 100. Он обратился к Минтрансу России с вопросом о расследовании инцидента с Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» в октябре 2018 года.