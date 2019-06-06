РИАМО - 6 июн. Члены Московской областной избирательной комиссии в четверг на заседании утвердили кандидатуру Алексея Пахомова на должность председателя территориальной избирательной комиссии Воскресенского района, передает корреспондент РИАМО.

На заседании был рассмотрен вопрос об освобождении от обязанностей председателя территориальной избирательной комиссии Воскресенского района.

«От предыдущего председателя поступило соответствующее заявление. Есть предложение поддержать. Коллеги, есть предложение назначить в комиссию Воскресенского района на вакансию сотрудника аппарата комиссии Пахомова Алексея Сергеевича», - сказал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Члены Мособлизбиркома единогласно поддержали данное решение.