РИАМО - 6 июн. Члены Московской областной избирательной комиссии в четверг утвердили списки политических партий, которым не нужно собирать подписи избирателей на выборах депутатов Мособлдумы, передает корреспондент РИАМО.

«Второй вопрос - это политические партии. Речь идет о региональных отделениях партий и их праве выдвигать свои кандидатуры в областную думу и в советы муниципальных образований. Те партии, которые имеют своих представителей», - сказал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

В список партий, которым не требуется собирать подписи за кандидатов на выборах депутатов Московской областной думы, вошли: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Родина», «Партия дела», «Партия Роста», «Патриоты России», российская экологическая партия «Зеленые» и коммунистическая партия «Коммунисты России».

Также этим партиям и политической партии «Альянс Зеленых» не нужно собирать подписи на выборах в местные советы депутатов.

В раздаточном материале добавляется, что данное решение будет опубликовано на сайте Мособлизбиркома и направлено в Центральную избирательную комиссию РФ.