РИАМО – 6 июн. Неизвестные украли иномарку стоимостью 1,5 миллиона рублей у жительницы подмосковного Красногорска, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Накануне в полицию обратилась женщина, проживающая в Красногорске, которая заявила о краже машины.

«По ее словам, в период времени с 21:30 4 июня до 09:00 5 июня от ее дома по адресу проживания неизвестный похитил ее автомашину Mazda СХ5 2014 года выпуска. Сумма ущерба – 1,5 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.