РИАМО - 6 июн. Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) будут использовать на избирательных участках в Серпухове во время выборов депутатов муниципального образования 30 июня, сообщил в четверг на заседании председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«В ближайшее время состоятся выборы в городском округе Серпухов. Сейчас мы утверждаем конкретные избирательные участки, это все избирательные участки, численность избирателей на которых свыше 500 человек. В общей сложности у нас будет 96 УИКов, которые будут закрыты КОИБами», - сказал Березкин.

На выборах будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) образца 2017 года.