РИАМО - 6 июн. Россия заняла девятое место в рейтинге по результатам исследования инвестиционной привлекательности стран Европы от аудиторско-консалтинговой компании EY, сообщается на сайте kp.ru.

«Результат немного хуже, чем в прошлом году. Но это общеевропейская тенденция. Замедление темпов экономического роста связывают с Brexit», - говорится в сообщении.

В прошлом году иностранные инвесторы вложили деньги в 211 российских проектов. Из них основную долю составляют компании США, Германии, Китая и Франции.

Чаще всего инвесторы вкладываются в следующие отрасли: агропродовольственный сектор (32 проекта), машиностроительный (29 проектов), производство химических продуктов (19 проектов) и пластика (21 проект).

Территориально больше всего проектов находится в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.