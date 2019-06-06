РИАМО - 6 июн. В конце недели в столице синоптики прогнозируют ливень и грозу, которые принесут прохладу после установившейся жары, сообщается на сайте «Метеовести».

Сегодня большая часть Европейской России будет находиться в зоне солнечной и сухой погоды. Жара задержится на европейской территории страны.

«В Москве до конца недели в дневные часы плюс 30-31 градус. Ливни с грозами ожидаются в воскресенье. В понедельник они усилятся, и станет немного свежее», - говорится в сообщении.

Также на предстоящих выходных в Москве и Подмосковье столбики термометров могут достигнуть отметки в плюс 33 градуса. Атмосферное давление будет незначительно выше нормы. В пятницу и субботу в Московском регионе осадков не ожидается.