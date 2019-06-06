РИАМО - 6 июн. На предстоящих выходных в Москве и Подмосковье столбики термометров достигнут отметки в плюс 33 градуса, при этом осадков в регионе не ожидается, сообщил РИАМО в четверг сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«У нас стоит антициклон, идет вынос с юга теплого воздуха, будет все жарче и жарче. В пятницу будет 27-32 градуса по области и 30-32 градуса по Москве. В субботу и воскресенье температуры будут одинаковыми: по области - 28-33 градуса, по Москве - 31-33 градуса», - сказал Цыганков.

Он добавил, что все выходные атмосферное давление будет незначительно выше нормы. В пятницу и субботу в Московском регионе осадков не ожидается. В воскресенье в некоторых районах Подмосковья возможен кратковременный дождь.