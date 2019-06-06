РИАМО - 6 июн. Днем в четверг местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-31 градус, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по городу Москве рекомендует избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды», - говорится в сообщении.

Также горожан призвали к внимательности и осторожности. При необходимости следует звонить по телефону «101» или по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-22-22.

В четверг в Москве и Подмосковье температура воздуха может перевалить за 30-градусную отметку, что бывает 6 июня не чаще одного раза в 23 года. Ветер ожидается слабый переменного направления. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметра ртутного столба.