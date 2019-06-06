РИАМО – 6 июн. Девять столичных поликлиник получили гранты за профилактическую работу, денежные средства пошли на материальное поощрение сотрудников медицинских организаций, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Среди получателей грантов взрослые и детские поликлиники, а также поликлинические отделения больниц и диагностический клинический (консультативный) центр.

«Общая сумма выплат по итогам прошлого года составила 39 миллионов рублей. Эти средства пошли на материальное поощрение сотрудников медицинских организаций», – говорится в сообщении.

Поликлиники, поликлинические отделения больниц и диагностический клинический (консультативный) центр столичного департамента здравоохранения получили гранты за высокие достижения в профилактической работе.

«По итогам 2018 года денежные выплаты в размере 39 миллионов рублей присудили детским и взрослым медицинским учреждениям в номинациях: «Лучшая школа здоровья»; «Лучшее отделение медицинской профилактики»; «Наибольший охват населения диспансеризацией»; «Наибольший рост количества пациентов, прошедших диспансеризацию за один год»; «Детская поликлиника с лучшей организацией медицинской помощи в образовательной организации», – перечисляется в материале.

Гранты на общую сумму 39 миллионов рублей получили девять медицинских организаций, продемонстрировавших самые высокие достижения в профилактической работе.

«При этом детская поликлиника №105 отмечена сразу в двух номинациях. Все эти средства направлены на материальное поощрение сотрудников», – подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Так, в номинациях «Наибольший охват населения диспансеризацией» и «Наибольший рост количества пациентов, прошедших диспансеризацию за один год» были отмечены городская клиническая больница имени С.С. Юдина, городская поликлиника №209, городская клиническая больница №17 и Вороновская больница.

Этим медицинским организациям присудили гранты в размере 5 миллионов рублей (для каждого из учреждений).

«При оценке работы учитывалось не только количество пациентов, прошедших диспансеризацию, но и достижения по раннему выявлению хронических неинфекционных заболеваний, среди которых сахарный диабет и болезни системы кровообращения», – уточняется в сообщении.

Еще один важный критерий, повлиявший на выбор, – своевременное проведение дополнительной инструментальной и лабораторной диагностики. Это, например, эндоскопические исследования и анализ крови по различным параметрам.

«Лучшие школы здоровья и отделения медицинской профилактики оказались в детской городской поликлинике №105, взрослой поликлинике №220, а также в диагностическом клиническом (консультативном) центре №1 и консультативно-диагностической поликлинике №121. Эти медучреждения получили по 5 миллионов рублей», – дополняется на сайте.

Там эффективно проводили консультации по профилактике различных заболеваний. Кроме того, учитывалась и доступность информации для пациентов о здоровом образе жизни – это наличие брошюр, плакатов, листовок, а также экранов, на которых транслируются видеоролики.

Гранты за лучшую организацию медицинской помощи в школах и детских садах присуждены детской городской поликлинике №105 и городской больнице поселения Московский. Каждая организация получила денежное вознаграждение в размере 2,5 миллионов рублей.

Средний медицинский персонал этих учреждений своевременно проводил профилактические осмотры детей, а также, согласно национальному и региональному календарям прививок, делал прививки против кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка и полиомиелита. Кроме того, в школах и детских садах ежегодно прививают детей против гриппа, делают пробы Манту.

Гранты за профилактику болезней получили городская поликлиника №220, диагностический клинический (консультативный) центр №1, консультативно-диагностическая поликлиника №121, городская клиническая больница имени С.С. Юдина, городская поликлиника №209, детская городская поликлиника №105, городская клиническая больница №17, Вороновская больница, городская больница поселения Московский.

За высокое качество обслуживания пациентов организациям выплачивают гранты, которые направлены на поощрение медперсонала.

Например, недавно поликлиники, поликлинические отделения больниц и диагностические центры столичного департамента здравоохранения получили гранты на сумму 42,6 миллиона рублей за участие в городской программе «Ранняя диагностика. Рак победим». Денежные выплаты получили 23 медицинские организации.

Решение о предоставлении грантов медицинским организациям за наиболее эффективную работу по профилактике было принято правительством Москвы в 2017 году.

Каждый год в столице вручают три мегагранта по 100 миллионов рублей. Они предусмотрены для лучших городских стационаров, которые используют передовые технологии при оказании медпомощи.

«Гранты присуждаются и за достижения в профессии. Например, удостоенные статуса «московский врач» специалисты дополнительно получают 15 тысяч рублей каждый месяц. Этот почетный статус присваивается на пять лет», – разъясняется в материале.

Ежемесячные надбавки к зарплате получают медики, принимающие участие в различных программах департамента здравоохранения. Например, врачи общей практики, терапевты и специалисты из среднего медперсонала, которые ведут пациентов с тремя и более хроническими заболеваниями, получают стимулирующие выплаты. Для докторов они составляют 20 тысяч рублей, а для среднего медицинского персонала – 10 тысяч.

В системе московского здравоохранения профилактике и своевременной диагностике уделяется особое внимание.

Департамент здравоохранения организует дни открытых дверей, во время которых горожане могут посещать образовательные мероприятия и проходить бесплатные обследования. Посмотреть расписание дней открытых дверей можно в специальном календаре.

«В нескольких столичных больницах уже успешно работают бесплатные школы для пациентов. Например, в больнице №13 открыты курсы для пациентов с остеопорозом, а в Первой градской больнице проводят занятия для людей, которым предстоит операция по эндопротезированию коленного или тазобедренного сустава, также там открыта школа хронической боли», – отмечается в сообщении.

На курсах пациентам, которым уже поставлен диагноз, рассказывают о том, какие лекарства нужно принимать при заболевании, о правильном питании и необходимых физических нагрузках, а также о том, как избежать осложнений.

В ГКБ №51 работает школа женского здоровья. Ежемесячно на бесплатных лекциях слушательницы узнают о методах диагностики, лечения и профилактики распространенных гинекологических заболеваний.