РИАМО – 6 июн. В Москве станция «Варшавская» будет закрываться раньше, такой режим работы необходим для начала выполнения работ по интеграции «Варшавской» в Большую кольцевую линию метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Временно станция «Варшавская» будет работать на вход пассажиров только до 23:10.

«По просьбе департамента строительства станция «Каховская» закрыта на реконструкцию. Движение поездов по одноименной линии осуществляется только между станциями «Варшавская» и «Каширская». Для проезда между станциями «Каховская» и «Варшавская» работают регулярные маршруты наземного городского транспорта», – отмечается в сообщении.

Сейчас поезда на участке «Варшаская» – «Каширская» следуют с увеличенными интервалами. Эти станции будут модернизированы в рамках второго этапа реконструкции Каховской линии.

«После ввода южного и юго-западного участков Большой кольцевой линии пассажиры будут тратить меньше времени на поездках по метро. Например, с открытием станции «Проспект Вернадского» БКЛ пассажиры станции «Каховская» смогут добраться до одноименной станции Сокольнической линии менее чем за 15 минут вместо 43 минут», – уточняется в материале.

Также на полчаса сократится время в пути от «Каховской» до «Мичуринского проспекта» или «Калужской».

С вводом в эксплуатацию станций БКЛ от «Зюзина» до «Аминьевского шоссе» и объединением с участком «Каховская» – «Каширская» снизится нагрузка на 10-20% на центральные пересадочные станции. В их числе «Павелецкая», «Октябрьская», «Добрынинская» и «Парк Культуры» Кольцевой линии, имеющие пересадки на радиальные, а также «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии.

Также пассажиропоток перераспределится как минимум с 20 станций Сокольнической, Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой и Солнцевской линий.