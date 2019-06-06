РИАМО – 6 июн. В честь 220-летия со дня рождения поэта для москвичей и гостей мегаполиса пройдет более 300 бесплатных мероприятий, концерты, лекции, викторины и мастер-классы можно посетить с 6 по 14 июня, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Библиотеки и культурные центры столичного департамента культуры приглашают отметить 220-летие со дня рождения Александра Пушкина.

«С 6 по 14 июня состоится более 300 бесплатных мероприятий, посвященных жизни и творчеству поэта и писателя. Всех почитателей творчества Александра Пушкина мы ждем на концертах, викторинах, играх, спектаклях и познавательных лекциях, посвященных творчеству и жизни великого поэта. Большой праздник литературы и творчества для горожан подготовили 190 библиотек и 70 культурных центров», – сказал представитель пресс-службы Московской дирекции по развитию культурных центров департамента культуры.

Так, дети смогут вспомнить героев пушкинских сказок на конкурсах и прочитать любимые строки вслух у открытого микрофона, а взрослые познакомятся с интересными фактами из биографии русского классика и откроют для себя заново его произведения.

«Участие во всех мероприятиях бесплатное, но на некоторые из них необходимо предварительно зарегистрироваться. Полную программу можно найти на сайтах библиотек и культурных центров», – добавляется в материале.

Детская библиотека №156 (Домодедовская улица, дом 1, корпус 1) в день рождения классика проведет интеллектуальную игру-конкурс «Где есть поветрие на чтенье, там просвещенье и добро». Встреча начнется в 12:00 с лекции о жизни и творческом пути Александра Пушкина, а также об эпохе, в которой жил поэт. Затем, разделившись на команды, дети смогут принять участие в конкурсах, интерактивных играх и викторинах.

В этот же день взрослых почитателей поэта будут ждать в библиотеке искусств имени А.П. Боголюбова (Сущевская улица, дом 14). В 13:00 гости увидят литературно-музыкальную композицию «Шесть Дон Жуанов», которая создана по мотивам трагедии Пушкина «Каменный гость», поэмы Джона Байрона «Дон Жуан», драматической поэмы Алексея Толстого «Дон Жуан», одноактной пьесы в стихах Николая Гумилева «Дон Жуан в Египте», а также стихотворений Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. Выступления актеров будет сопровождать музыка композиторов XIX века – Петра Чайковского, Михаила Глинки, Феликса Мендельсона и Франца Шуберта.

В четверг литературно-музыкальный вечер пройдет и в Доме Гоголя (Никитский бульвар, дом 7а). Он начнется в 18:30. Его проведет кандидат филологических наук Александр Данюк. Гости узнают интересные факты из биографии Пушкина.

«Им расскажут о московском периоде жизни поэта, встрече с Гавриилом Державиным, взаимоотношениях с Николаем Гоголем. Кроме того, зрители услышат произведения русского классика – отрывок из поэмы «Монах», стихотворения «Пророк», «Я вас любил…», «Всеволожскому», а также малоизвестные сочинения. На протяжении всего вечера будет звучать классическая музыка в исполнении гитариста группы Liver Band Алексея Сивачева. А еще для посетителей будет работать открытый микрофон. Гости смогут прочитать любимые стихи и отрывки из произведений Пушкина», – подчеркивается в сообщении.

В культурном центре «Стимул» (Сибирский проезд, дом 2, строение 5) 7 июня в 19:30 покажут музыкально-драматический спектакль «Пиковая дама» на музыку Чайковского. Постановку представит народный театр «Оперетта на Таганке».

«8 июня в 17:00 в библиотеке №256 (поселение Внуковское, поселок Минвнешторга, улица Ленина, дом 23) прочитают лекцию «Повседневная жизнь А.С. Пушкина и его героев», посвященную моде. На ней расскажут о том, был ли Пушкин модником, как он и его современники дворянского происхождения следили за своим внешним видом, что предпочитали есть на обед и ужин, как завязывали знакомства на балах. А из отрывков романа в стихах «Евгений Онегин» и воспоминаний современников поэта гости узнают, какие улицы Петербурга, Москвы, Кишинева чаще всего посещали дворяне, какие модные салоны и магазины, усадьбы и шумные торговые площади были им по нраву», – добавляется на сайте.

В Московском многофункциональном культурном центре (Ярославское шоссе, дом 124) 12 июня в 19:00 пройдет поэтическая встреча «Вспоминая Пушкина», на которой студенты актерского факультета ГИТИСа прочитают по ролям поэму «Руслан и Людмила». Необходима предварительная регистрация.

«В театральном центре «Свободный 24» при библиотеке №96 (Свободный проспект, дом 24) 14 июня в 20:00 актриса театра и кино Анастасия Иванова представит моноспектакль «Мой Пушкин» по одноименному очерку Марины Цветаевой. В нем поэтесса проанализировала свое детское восприятие пушкинского наследия, которое оказало влияние на ее дальнейшую творческую жизнь. Необходима предварительная регистрация», – уточняется в сообщении.

Мероприятия, посвященные памятной дате, запланированы и на фестивале «Красная площадь». В этом году он проходит в столице с 1 по 6 июня. Так, 6 июня на малой сцене на площадке столичных библиотек покажут отрывки из нового полнометражного российского анимационного фильма «Руслан и Людмила», который скоро выйдет в прокат. Показ начнется в 16:30.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут различные литературные экскурсии и квесты. Чтобы принять в них участие, необходимо записаться на специальной стойке в шатре «Библиотеки».