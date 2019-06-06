РИАМО - 6 июн. Мужчину и женщину задержали сотрудники подмосковной полиции, их подозревают в мошенничестве на общую сумму порядка 1 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по городскому округу Протвино, МУ МВД России «Серпуховское», УМВД России по Коломенскому городскому округу задержаны ранее неоднократно судимая 42-летняя женщина и 28-летний мужчина.

«Установлено, что злоумышленница под видом почтальона проникала в квартиры к пожилым людям и сообщала, что в настоящее время в обращение поступают новые денежные средства, в связи с чем она предлагала поменять старые банкноты, а взамен отдавала пенсионерам купюры «банка приколов», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Она отметила, что после обмена денег женщина спешно покидала квартиры и скрывалась на автомобиле, за рулем которого находился ее знакомый.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых по местам их проживания. В ходе обысков в квартирах правонарушителей обнаружены и изъяты: мобильные телефоны, купюры «банка приколов», SIM-карты, ноутбуки, а также база данных граждан», – перечислила Петрова.

Она добавила, что злоумышленники изобличены в совершении девяти аналогичных эпизодов противоправной деятельности на территории Московской и Владимирской областей. Общий материальный ущерб составил около 1 миллиона рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Судом задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление причастности фигурантов к аналогичным противоправным действиям.