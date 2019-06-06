РИАМО - 6 июн. В четверг в Москве и Подмосковье температура воздуха может перевалить за 30-градусную отметку, что бывает 6 июня не чаще одного раза в 23 года, сообщается на сайте «Метеовести».

«Сегодня синоптическая ситуация в Московском регионе обусловится центральной частью области высокого атмосферного давления. В такой обстановке москвичей и жителей Подмосковья ждет еще одни погожий летний денек, потепление усилится и столбики термометров устремятся на штурм 30-градусной отметки, что бывает в этот день не чаще одного раза в 23 года», - говорится в сообщении.

По словам синоптиков, в Москве сегодня будет малооблачно, без осадков. Днем температура воздуха в столице составит плюс 29-31 градус, в Подмосковье – от 27 до 32 градусов тепла.

Ветер ожидается слабый переменного направления. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметра ртутного столба.