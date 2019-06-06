РИАМО – 6 июн. Сотрудниками ФСБ России в столичном аэропорту «Шереметьево» по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей «Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий», задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, сообщается на официальном сайте СК России.

Задержание проведено в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района Иркутской области.

«В ходе предварительного следствия к уголовной ответственности привлечены временно замещающий должность руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области (впоследствии замещавший должность заместителя министра лесного комплекса Иркутской области), директор ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз», инженер-лесопатолог отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга филиала ФБУ «Российский центр защиты леса» - «Центр защиты леса Иркутской области», – говорится в сообщении.

Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в», части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»), части 3, статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»), статьи 262 УК РФ («Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов»).

По версии следствия, указанные лица незаконно назначили, согласовали и провели сплошную санитарную рубку в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь».

«Следователями СКР установлено, что в результате незаконной рубки на площади около 120 гектар лесному фонду Российской Федерации, охотничьим ресурсам и среде их обитания, почвам, объектам животного мира причинен ущерб на общую сумму около 748 миллионов рублей», – уточняется в материале.

В тесном взаимодействии с сотрудниками прокуратуры и УФСБ России по Иркутской области следователями регионального СКР собраны достаточные доказательства.

«В ближайшее время Сергею Шеверде будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», – заключается на сайте.