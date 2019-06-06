РИАМО – 6 июн. В павильоне «Заповедное посольство» столичного парка «Зарядье» 13 июня пройдет лекция «Что такое лекарства и как их принимать», ее прочтет главный клинический фармаколог городского департамента здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор Марина Журавлева, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Слушатели узнают, что такое лекарства, откуда они берутся, чем отличаются от остальных товаров, которые мы покупаем.

«Кроме того, специалист объяснит, как создаются современные фармакологические препараты и кто контролирует их качество. Речь также пойдет о том, какие лекарства могут назначить врачи, а какие средства мы можем подобрать сами», – говорится в сообщении.

По мнению Журавлевой, назначение лекарств является вынужденной мерой.

«Мы прибегаем к ней тогда, когда поставлен диагноз, изучена история болезни и у нас есть основания предполагать, как лекарство подействует на данного пациента. Совершенно иначе выглядит ситуация самолечения: когда больной наконец обратится к врачу, тот увидит искаженную картину болезни, назначенный врачом препарат в сочетании с самостоятельно принятым может подействовать иначе, а врач не будет понимать, почему это происходит. Выбранное самим пациентом лекарство может быть вообще предназначено для других случаев, то есть не обеспечит необходимого лечения, зато способно наградить разнообразными побочными эффектами», – пояснила доктор.

Лекция начнется в 19:00. Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

Встреча пройдет в рамках проекта «Бегу к врачу». Это цикл просветительских лекций о современной медицине и здоровье, организованный столичным департаментом здравоохранения. Для тех, кто не сможет прийти в «Зарядье», проведут трансляцию на странице департамента здравоохранения в Facebook.