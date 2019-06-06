РИАМО – 6 июн. На портале mos.ru зарегистрированы около 700 москвичей с фамилией Пушкин, из них 42 человека - полные тезки классика русской литературы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Почти 700 однофамильцев великого русского поэта зарегистрировано на портале mos.ru. Из них полными тезками Александра Сергеевича Пушкина являются 42 человека. Такие данные предоставили в департаменте информационных технологий», – говорится в сообщении.

Ко дню рождения поэта департамент информационных технологий города Москвы решил подсчитать, сколько Пушкиных зарегистрировано на mos.ru.

По данным департамента, на портале mos.ru зарегистрировались 124 Александра Пушкина, 33 668 Александров Сергеевичей и 343 223 Александра.

Личный кабинет на mos.ru позволяет быстро получить доступ к городским сервисам. Зарегистрироваться на сайте может любой житель столицы, у которого есть электронная почта и мобильный телефон.

«В декабре прошлого года личный кабинет обновился и пользоваться городскими услугами на портале стало проще – появился удобный интерфейс, а также дополнительные функции. Выбрать нужный сервис можно с помощью виджетов – графических элементов, благодаря которым удобнее отслеживать изменение статуса заявки по конкретной услуге», – уточняется в материале.

Сейчас на mos.ru доступно более 330 услуг и сервисов. Например, на портале можно просмотреть электронный дневник, передать показания приборов учета воды, проверить штрафы, записаться к врачу.