РИАМО – 6 июн. В Москве начался второй этап благоустройства территорий возле станций Некрасовской линии метро, вблизи станций установят новые фонари, лавочки и урны, проложат велодорожку, а также осенью высадят 660 деревьев и почти 4 тысячи кустарников, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Стартовал второй этап благоустройства территорий вблизи станций «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино» Некрасовской линии метро. В планах – привести в порядок территории площадью почти 69 гектаров», – говорится в сообщении.

Рядом со станциями сделают тротуары общей площадью почти 107 тысяч квадратных метров.

«Также установят более 97 километров бортового камня и заменят почти 204 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия проезжей части. На территории, прилегающей к новым станциям метро, разобьют более 340 тысяч квадратных метров газонов», – добавляется в материале.

Чтобы дорога к метро была более комфортной и безопасной, установят почти 750 фонарей с энергосберегающими лампами. Кроме того, здесь появится более 880 лавочек и урн.

Во время благоустройства установят 29 новых остановочных павильонов, обустроят велосипедную дорожку протяженностью около 5 километров и оборудуют 16 детских и спортивных площадок. Осенью высадят 660 деревьев и почти 4 тысячи кустарников.

«Работы будут выполнять в несколько этапов. Общая площадь благоустройства составит почти 77 гектаров», – уточняется на сайте.

Во время первого этапа работ специалисты проложили и реконструировали тротуары общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров. Их отделили от проезжей части бордюрным камнем.

«Дорога до станций метро стала более удобной и безопасной: здесь установили порядка 80 новых фонарей с энергосберегающими лампами. А чтобы ждать автобус было комфортно в любую погоду, оборудовали четыре современных остановочных павильона», – перечисляется в сообщении.

Кроме того, специалисты уложили почти 23,5 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и высадили более 37,7 тысячи квадратных метров газонов. Также обустроили велодорожку протяженностью 1 километр.

«Жители районов, где расположены станции метро «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино», неоднократно обращались с просьбами благоустроить существующие здесь пустыри, решить проблемы с парковками, а также с отсутствием или недостаточным освещением придомовых территорий и нехваткой детских и спортивных площадок. В результате было принято решение не ограничиваться только площадками перед станциями метро, а расширить зону благоустройства», – подчеркивается в сообщении.

Первый этап работ продлился с мая по начало июня. Общая площадь благоустройства составила 8 гектаров.

«Всего в 2019 году планируется привести в порядок территории возле 14 станций метро», – заключается в сообщении.