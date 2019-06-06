РИАМО - 6 июн. Подмосковная полиция проводит проверку по факту аварии с участием квадроцикла в Коломенском округе, в результате которой погиб водитель транспортного средства, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Накануне, 5 июня, в 17:00 на 1-м километре автодороги Коломна – Шепотьево в Коломенском округе произошло ДТП с участием квадроцикла.

«По предварительной информации, мужчина 1961 года рождения, управляя мотовездеходом без экипировки и шлема, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. От полученных телесных повреждений водитель скончался в больнице. По данному факту УМВД России по Коломенскому городскому округу проводится проверка», – отмечается в сообщении.

Подмосковная Госавтоинспекция напомнила, что правила дорожного движения необходимо соблюдать неукоснительно.

В 2018 году смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в Подмосковье уменьшилась на 8,3%. В Московской области наблюдается устойчивое снижение смертности населения в ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе намерены снизить показатель смертности на дорогах в четыре раза.