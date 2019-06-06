РИАМО - 6 июн. Возгорание площадью около 100 квадратных метров произошло в складском здании на Дорожной улице в Южном округе столицы, в результате пожара никто не пострадал, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В минувшую среду, 5 июня, в 21:52 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Дорожная улица, владение 3, корпус 4 «Б». На месте происходило загорание на втором этаже двухэтажного складского здания.

«Принятыми мерами в 23:14 пожар был локализован, а в 23:18 – ликвидирован», – отмечается в сообщении.

Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.