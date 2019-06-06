РИАМО – 6 июн. Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горожанин назвал ложными сообщения о смерти продюсера, передает РИА Новости.

Накануне в нескольких Telegram-каналах появилась информация о смерти Алибасова.



«Алибасова доставили в НИИ имени Склифосовского с ожогами желудка четвертой степени. По словам его сына Бари Алибасова – младшего, продюсер случайно перепутал стаканы и выпил жидкость для очистки труб вместо сока», – отмечается в сообщении.



Врач продюсера Виктор Шилов в беседе с агентством рассказал, что ожог четвертой степени означает проникновение химического вещества практически через все ткани органа.