РИАМО - 6 июн. В селе Новомихайловское подмосковного Рузского городского округа обнаружили девять снарядов времен Великой Отечественной войны, опасности для людей боеприпасы не представляют, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Пятого июня в 17:10 поступило сообщение об обнаружении девяти снарядов времен Великой Отечественной войны в селе Новомихайловское. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений - 1 километр», - говорится в сообщении.

Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 на четверг.