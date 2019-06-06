РИАМО - 6 июн. В четверг в Москве и Подмосковье ожидается малооблачная погода без осадков, максимальная температура воздуха составит плюс 30 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Сегодня при малооблачном небе температура воздуха в Московском регионе повысится до 25-30 градусов, при этом пик жары придется на часы с 11 до 18. Осадков не предвидится. Ветер южных направлений 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление останется повышенным», - говорится в сообщении.

Такие погодные условия неблагоприятны для метеозависимых людей с заболеваниями сердца и сосудов. Касается это как гипертоников, так и гипотоников, людей с вегетососудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головы, стенокардией, частыми приступами мигрени.

Людям, входящим в группу риска, следует избегать пребывания на солнце в дневные часы, своевременно принимать лекарства, нормализующие давление, иметь при себе бутылочку с водой. Поддержать сосудистый тонус помогут настойка валерианы, пустырника и шиповника, которые можно смешать и пить по 30-40 капель два-три раза в день, отметили специалисты.